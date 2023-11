PSG, il report medico in vista di Montpellier e Milan: 4 giocatori ancora out, rientra Asensio

Il PSG si appresta ad affrontare il Montpellier in Ligue 1 nel prossimo turno per poter raggiungere la vetta momentanea della classifica, ma Luis Enrique deve ancora fare a meno di 4 giocatori per le prossime gare di campionato e per la prossima sfida contro il Milan in Champions. Ecco il report medico:

L’aggiornamento medico di giovedì 2 novembre riguarda Danilo Pereira, Keylor Navas, Nuno Mendes e Presnel Kimpembe.

– Danilo Pereira resterà in cura per un infortunio al bicipite femorale destro fino alla fine della pausa internazionale.

– Keylor Navas resterà fuori questo fine settimana a causa di un dolore alla schiena.

– Nuno Mendes continua la sua riabilitazione.

– Presnel Kimpembe continua il suo protocollo di recupero.

Torna invece disponibile l’ex Real Madrid Marco Asensio, che è tornato ad allenarsi e dovrebbe presenziare almeno in panchina con i rossoneri.

Foto: sito PSG