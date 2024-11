PSG, il futuro di Donnarumma è in dubbio

“Ho scelto di far giocare Safonov per superare la pressione del Bayern e generare una superiorità iniziale in ripartenza. Le sconfitte sono sempre imbarazzanti e fanno male, ma mi danno tante informazioni e mi permettono di sapere dove andremo in futuro “. Queste le parole di Luis Enrique dopo l’amara sconfitta col Bayern Monaco in Champions League. La scelta del tecnico spagnolo di schierare Safonov titolare, mossa attuata anche nell’ultima di campionato contro il Tolosa, ha fatto molto discutere. Il portiere russo ex Krasnodar, costato 20 milioni, sembra dare maggiori garanzie dal punto di vista della costruzione dal basso, prerogativa di Enrique, e la titolarità di Donnarumma non è più scontata ormai già da un paio di settimane. Secondo L’Equipe, questa situazione non va a genio al portiere della Nazionale azzurra, che in questi mesi sta trattando il rinnovo coi parigini, data la scadenza del contratto nel 2026. Quella della concorrenza con un altro portiere, è un nodo che Donnarumma ha dovuto scogliere e affrontare già ai tempi in cui al posto di Safonov c’era Keylor Navas, con l’italiano che ammise di aver costretto la dirigenza a una scelta: o la titolarità o la cessione. Con il portiere russo, reduce da una prestazione altalenante contro il Bayern Monaco, potrebbero svilupparsi le stesse dinamiche, e il rinnovo potrebbe slittare a data da destinarsi.

Foto: X PSG