PSG, il 2023 parte male: prima sconfitta in stagione. Il Lens vince 3-1 e riapre i giochi in Ligue1

Il PSG incassa la prima sconfitta in stagione, ad opera del Lens, nello scontro diretto. Primo ko per gli uomini di Galtier, che già nella scorsa giornata avevano dimostrato difficoltà, vincendo in extremis contro il Salisburgo. PSG che si presentava alla gara con diverse assenze, Messi ancora non rientrato e Neymar squalificato.

Il Lens vince 3-1, dominando la gara per larghi tratti. Dopo 5′ Frankowski ha aperto la gara. Il pareggio parigino è arrivato subito con Ekitike. Poi il Lens, ha dimostrato di essere più in forma, vincendo con merito con i gol di Openda al 28′ e il 3-1 di Claude-Maurice a inizio ripresa.

Una sconfitta che vede riaprire i giochi in Ligue1, con il PSG che resta primo a 44 punti, ma il Lens ora è a 40.

Foto: twitter PSG