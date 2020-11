Psg, i convocati di Tuchel per la gara contro il Lipsia

Mbappé, Neymar, Verratti, Icardi e Draxler non ci saranno. Tuchel ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro il Lipsia in Champions League. Questi gli uomini del Psg:

Portieri: Navas, Randriamamy, Rico.

Difensori: Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Pembélé.

Centrocampisti: Danilo, Fadiga, Gueye, Herrera, Paredes, Rafinha, Ruiz.

Attaccanti: Di Maria, Kean, Sarabia.

