Psg, i convocati di Tuchel per il Manchester United. Out Icardi

Thomas Tuchel ha diramato l’elenco dei convocati per l’importantissima sfida contro il Manchester United, gara chiave per il cammino dei francesi in Champions League.

L’elenco è composto da 23 giocatori, assenti Julian Draxler, Mauro Icardi, Pablo Sarabia e Juan Bernat.

📋 Un groupe de 2️⃣3️⃣ joueurs pour le déplacement à Manchester 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#MUPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 1, 2020

Foto: Twitter Ligue1