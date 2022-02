Qualche problema di troppo per Mauricio Pochettino in vista della sfida al Saint Etienne. Il tecnico del PSG dovrà rinunciare ad Achraf Hakimi: il terzino marocchino ha riportato un problema al quadricipite e resterà a riposo per le prossime 48 ore. Non c’è preoccupazione per l’ex Inter in vista della sfida di ritorno contro il Real Madrid di Champions League.

FOTO: Twitter PSG