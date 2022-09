PSG, Galtier: “Dovremo adattarci, manca un giocatore in difesa”

Il Paris Saint-Germain ha provato fino all’ultimo secondo del calcio mercato estivo a prendere Milan Skriniar, difensore dell’Inter, salvo poi doversi arrendere di fronte ad un secco “no” da parte dei nerazzurri. Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico Christophe Galtier non si è sbilanciato però sul difensore slovacco: “La cosa più importante è che questo mercato sia finito. Lavoreremo con la rosa che ho a disposizione che è comunque di altissima qualità. Nuovi colpi a gennaio? È una finestra lontana, soprattutto per un allenatore. Ho fiducia nel ds Luis Campos, io devo restare concentrato sulle tante partite che avremo”.

Non è arrivato il difensore richiesto. Si passerà al reparto arretrato a 4? “Una delle qualità importanti di un allenatore è adattarsi. È preferibile iniziare con un’organizzazione su cui lavori da due mesi, ma è possibile. Forse dovremo adattarci perché in alcuni punti mancherà un giocatore. Ma mentre parliamo, non ho alcun desiderio di cambiare organizzazione”.

Foto: Instagram PSG