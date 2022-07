Psg, Galtier detta le regole: vietati i ritardi e i telefoni ai pasti

In casa Paris Saint-Germain è ufficialmente iniziata la nuova era targata Galtier. Il mister, noto per i suoi metodi piuttosto duri e rigidi, non sta facendo mancare la disciplina fin dai primi giorni di ritiro. Stando a quanto riportato da L’Equipe, il nuovo allenatore del Psg ha già imposto due regole. La prima consiste nel divieto di utilizzare i telefoni durante i pasti, mentre la seconda riguarda gli allenamenti: severamente vietati i ritardi, chi arriverà dopo sarà costretto a saltare la sessione. Un primo modo per far capire ai calciatori come si dovrebbe comportare un professionista.

Foto: Lille Instagram