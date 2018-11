L’Equipe sicura: Psg-Fabinho, ritorno di fiamma. Nelle prossime ore…

Potrebbero separarsi prima del previsto le strade di Fabinho e del Liverpool. Il centrocampista brasiliano non sarebbe infatti soddisfatto del poco impiego alla corte di Jurgen Klopp (appena 9 presenze tra Premier, Champions e Carabao Cup per un totale di 486 minuti). Ecco perché l’ex Monaco a gennaio potrebbe decidere di forzare la mano per cambiare aria: sulle sue tracce, come conferma L’Equipe, c’è sempre il Psg che lo aveva corteggiato con insistenza prima dello scippo Reds. E nelle prossime ore, a margine della sfida del Parco dei Principi proprio tra Psg e Liverpool, potrebbero esserci i primi contatti tra le parti in vista di una possibile offerta ufficiale per Fabinho.

Foto: AS