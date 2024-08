PSG, esordio stagionale da sogno al Parco dei Principi: battuto 6 a 0 il Montpellier

Sono 6 i gol rifilati dal Paris Saint Germain al Montpellier, in occasione della sfida d’esordio stagionale al Parco dei Principi. Una squadra prorompente, che ha mostrato un calcio moderno, dinamico e di ottimo livello. Henrique ha proposto un interessante 4-3-3, con Asensio, autore di un gol, schierato falso 9 col compito di galleggiare tra le linee e ai suoi lati Dembélé e Barcola, quest’ultimo autore di una doppietta e di una prestazione brillante. Marcatura arrivata anche dal centrocampo, da parte della stella classe 2006 Warren Zaïre-Emery, e primo gol stagionale per l’esterno aggiunto Achraf Hakimi, autore di una prestazione totalizzante. Al minuto ’82 chiude i giochi dalla panchina il centrocampista classe 2001 Lee Kang-in. Un PSG che, liberatosi di profili ingombranti, oltre che pesanti dal punto di vista economico, con Luis Henrique ha trovato un suo equilibrio tattico e tanta freschezza nella totalità dei reparti. Il sogno è la Champions, e con questi presupposti, potrebbe non essere così irrealizzabile.

Foto: Instagram PSG