PSG, esordio senza gol con il Lorient: è 0-0 alla prima di campionato

Esordio deludente per il PSG nel campionato francese. I campioni in carica non vanno oltre lo 0-0 contro il Lorient. Gara dominata dal punto di vista del possesso palla e del palleggio dai parigini, con 20 tiri, ma solo 4 in porta, e solo 2 occasioni nitide per segnare. Senza la stella Mbappé, la partenza di Messi e lo stesso Neymar, è un PSG ancora senza idee, soprattutto offensive.

Ci sarà tanto da lavorare per Luis Enrique, ma molto dipenderà dalla questione Mbappé.

Foto: twitter Spagna