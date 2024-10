PSG, escluso il tifoso protagonista dell’insulto razzista a Lee Kang-in

Pochi giorni prima che il Paris Saint-Germain si recasse a Marsiglia per il derby, il club parigino ha dato la possibilità ai tifosi di assistere all’allenamento della squadra di Luis Enrique a Poissy. I giocatori hanno anche salutato i loro sostenitori accorsi in massa per sostenerli prima di questo importante incontro, vinto poi 3 a 0. Uno dei tifosi presenti al Campus si è reso protagonista di un insulto razzista nei confronti del sudcoreano Lee Kang-in. Il club non ha reagito concretamente all’infelice episodio razzista, bandendo il tifoso dai prossimi eventi ufficiali.

“Il PSG non tollera alcuna forma di razzismo. Il tifoso coinvolto nell’incidente con Lee Kang-in è stato definitivamente escluso dai gruppi di tifosi e il giocatore ha ricevuto le scuse subito dopo l’allenamento“.

Foto: X PSG