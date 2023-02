PSG, escluse fratture per Neymar. Nelle prossime 48 ore nuovi esami alla caviglia

Nuovo infortunio alla caviglia per Neymar. La stella brasiliana è uscita in barella durante la sfida contro il Lille a causa di una distorsione alla caviglia già colpita durante il Mondiale in Qatar. A poche ore dall’accaduto, O’Ney si è sottoposto alla risonanza magnetica per valutare le sue condizioni. Di seguito la nota pubblicata dal Paris Saint-Germain: “Vittima di una distorsione alla caviglia durante la partita contro il Lille, Neymar si è sottoposto oggi a una risonanza magnetica che non ha rivelato una frattura. Un nuovo check-up dei legamenti verrà effettuato in 48 ore”.

Foto: Instagram PSG