PSG, ennesimo problema muscolare per Sergio Ramos

Altro infortunio per il difensore del PSG, Sergio Ramos. Durante l’allenamento di ieri, si è fermato per un fastidio muscolare. Sicuramente salterà il prossimo match con il Nizza, in programma lunedì 31 gennaio 2022 alle 21:15, valevole per gli ottavi di finale di Coppa di Francia. Ramos, classe 1986, a causa dei tanti infortuni, ha giocato solo 4 partite con la maglia parigina. Arrivato sotto la Tour Eiffel con il polpaccio in fase di recupero, è poi ricaduto in un affaticamento muscolare il giorno dopo il suo esordio contro il Saint-Etienne. Insomma, 15 milioni di euro a stagione fino al 2023 che, per ora, sono solo nelle tasche del difensore spagnolo, senza una resa ottimale per il club. Investimento vincente? Ad oggi sicuramente no. Proprio questo ruolino negativo alla corte francese, potrebbe far pensare già ad un addio al termine della stagione. Si vedrà. Nel frattempo, si attendono notizie ufficiali sul suo recupero, in particolar modo in vista della Champions League del 15 febbraio 2022, quando Ramos incontrerà il suo passato, il Real Madrid.

FOTO: Twitter Ufficiale PSG