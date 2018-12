Il Psg duro contro L’Equipe: “Mezzo di disinformazione. Su Mbappé e Neymar…”

Il Paris Saint-Germain attacca duramente L’Equipe. Un vero e proprio scontro mediatico provocato dalle recenti e – secondo il club transalpino – inesatte ricostruzioni in merito al futuro di Kylian Mbappé e Neymar. Il quotidiano francese, nell’edizione odierna, scrive di una presunta esigenza del PSG di liberarsi di una delle sue stelle per evitare sanzioni da parte dall’UEFA a causa del Fair Play Finanziario. A seguire la nota: “L’Equipe osa affermare che il PSG è pronto a perdere Kylian Mbappé o Neymar per evitare sanzioni del FFP. Oltre a negare con la massima fermezza queste affermazioni totalmente errate, ridicole e atte a ricreare un clima di grandi tensioni tra il Club e il quotidiano, il Paris Saint-Germain si interroga, ancora una volta, sull’onestà intellettuale de ‘L’Equipe’ e gli ulteriori motivi della sua linea editoriale con il nostro club. Gli esempi anche del passato sono molteplici e basta tornare indietro di qualche giorno per trovare un nuovo attacco al nostro club. Mercoledì scorso in prima pagina si faceva riferimento ad un presunto malessere di Cavani. Ovviamente inventato”.

Foto: Psg Twitter