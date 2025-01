PSG, Donnarumma torna ad allenarsi

Dopo l’intervento killer di Wilfred Singo nella sfida tra Monaco e PSG, Gianluigi Donnarumma è stato vittima di un trauma facciale con anche dieci punti sul viso. Nella giornata di oggi, come si evince da quanto scritto dall’Equipe, il capitano della Nazionale è tornato ad allenarsi con la squadra francese pur essendo ancora segnato da delle cicatrici sulla faccia. Ancora non è chiaro se è avvantaggiato su Safonov nella sfida contro il Monaco valida per la Supercoppa di Francia.

Foto: Instagram PSG