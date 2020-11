PSG, disavventura a Lipsia: 11 giocatori bloccati un’ora in ascensore

Trasferta tedesca di Lispia da archiviare alla svelta per il Psg e non solo per la sconfitta contro il Lipsia nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Moise Kean e altri ben 10 compagni di squadra sono infatti rimasti bloccati in ascensore a Lipsia per circa un’ora il giorno prima della gara di Champions di ieri sera, conclusa con un ko per 2-1, dopo che i parigini vincevano 1-0 e avevano tirato un calcio di rigore per portarsi sul 2-0, fallito da Di Maria.

Tra gli 11 bloccati in ascensore, anche Moise Kean. Il tutto è stato documentato dalle stories Instagram di Kurzawa. Oltre al difensore, anche Kimpembé, Paredes, Kean, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Dagba e Ruiz–Atil sono rimasti intrappolati per circa un’ora, prima che i vigili del fuoco non li liberassero.

Foto: Twitter PSG