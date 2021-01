PSG, Di Maria: “Vorrei giocare con Messi, ora c’è la possibilità ma sono in scadenza”

Angel Di Maria ha concesso un’intervista a TycSports. Il calciatore argentino ha commentato la possibilità di giocare con Lionel Messi al PSG: “Sarebbe un sogno giocare con Leo in un club, anche perché in Nazionale abbiamo poco tempo. Mi piacerebbe allenarmi con lui tutti i giorni. In passato potevo andare al Barcellona ma non ci sono riuscito. Sembra che ora ci sia un’altra possibilità, ma il mio contratto è in scadenza e non so come andrà a finire. Sarei felice di rinnovare. Ho giocato con campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Mbappé e Neymar. Se giocassi con Messi potrei anche ritirarmi”.