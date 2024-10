PSG, Dembelé assente all’allenamento: problemi d’angina

Giorno di riposo per Ousmane Dembélé. L’esterno francese di 27 anni ha lasciato il centro di allenamento del club perché è malato e soffre di angina, dolore retrosternale che provoca dolori al petto e mancanza di ossigeno al cuore. Come riferito da rapporto medico pubblicato dal PSG: “Ousmane Dembélé si è allenato questa mattina. I medici del club hanno riscontrato un’angina. Il giocatore è stato autorizzato a tornare a casa. Il ritorno all’allenamento è previsto per domani”.

Foto: instagram psg