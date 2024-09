PSG, Danilo Pereira ad un passo dall’Al-Ittihad

Danilo Pereira lascerà il Paris Saint Germain, direzione Al-Ittihad. Lo afferma Foot Mercato, che racconta di un giocatore completamente ai margini del progetto e già con le valige in mano. Il Club arabo allenato da Laurent Blanc, avrebbe proposto al PSG circa 5 milioni di euro per liberare il centrocampista portoghese. Sembrerebbe essere arrivato l’ok definitivo per la conclusione dell’operazione, e nei prossimi giorni il classe ’91 dovrebbe raggiungere l’Al-Ittihad, compagine in cui militano anche Benzema, Kanté e Aouar.

Foto: Instagram Danilo Pereira