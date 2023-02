PSG, convocato Mbappé per la partita contro il Bayern

Può sorridere il tecnico Christophe Galtier del PSG, Kylian Mbappé ha recuperato ed è stato convocato per affrontare il Bayern Monaco in Champions League. Spazzati via tutti i dubbi anche riguardo Lionel Messi, il fuoriclasse argentino figura tra i convocati dopo aver saltato, così come il francese, la partita di Ligue 1 contro il Monaco. Recuperati anche Verratti e Fabian, i parigini dovrebbero scendere in campo con l’undici tipo contro i bavaresi di Nagelsmann. Di seguito il tweet del club transalpino.

Foto: Instagram PSG