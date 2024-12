PSG-Cherki, era tutto fatto. Poi il dietrofront dell’entourage

Questa è la stagione della consacrazione del talento di Cherki. Con 5 gol e 6 assist in 16 partite, la stella del Lione si sta confermando ad alti livelli e già a gennaio il club francese potrebbe vederlo partire, anche per far fronte ai gravi problemi economici. Di un suo addio all’OL si parlava però già la scorsa estate, con Borussia Dortmund e PSG tra le principali pretendenti. Poi la decisione di rimanere al Lione per maturare ulteriormente, scelta pragmatica e vincente. L’Equipe, rende noto che tra le due pretendenti i parigini erano nettamente in vantaggio, e che anzi erano a un passo dal formalizzare la trattativa. Ma un istantaneo dietrofront dell’entourage del calciatore ha mandato all’aria i piani del club di Al-Khelaifi, che con ogni probabilità non tornerà all’assalto del calciatore, dati i rapporti attuali con gli agenti totalmente in frantumi.

Foto: X Lione