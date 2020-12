Dopo la sospensione dovuta alla presunta frase razzista del quarto uomo nei confronti di Webo, dovrebbe riprendere dal minuto 22 la gara tra PSG e Istanbul Basaksehir, valida per il sesto turno della fase a gironi di Champions League. I primi rumors parlavano di un rientro in campo alle ore 22.00, ma dopo più di mezz’ora ancora non ci sono comunicazioni ufficiali.

Foto: Twitter Champions League