PSG, ansia Mbappé: la stella francese lascia il campo per un infortunio alla caviglia

Sale l’ansia in casa Paris Saint-Germain e non per la partita di questa sera contro il Marsiglia, il cui primo tempo si è concluso con i parigini avanti di due reti. Il problema per Luis Enrique riguarda Kylian Mbappé, uscito infortunato alla mezz’ora del primo tempo per un problema alla caviglia. Mbappé, dolorante, non è riuscito a proseguire la sfida ed è stato accompagnato negli spogliatoi dallo staff sanitario dei francesi. Mbappé è tornato in campo con la caviglia fasciata e si è accomodato in panchina. Nelle prossime ore il fenomeno francese si sottoporrà ad esami strumentali, per capire l’entità dell’infortunio.

Foto: Pagina FB Mbappè