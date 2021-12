PSG, ancora out Sergio Ramos: salterà la gara contro il Lens per un affaticamento muscolare

Non c’è pace per Sergio Ramos nella sua esperienza al PSG. Secondo quanto riportato dal club parigino, il difensore spagnolo riprenderà ad allenarsi con la squadra domenica a causa di un affaticamento muscolare. Per questo motivo salterà la partita in programma domani alle 21 contro il Lens.

FOTO: Twitter PSG