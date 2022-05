PSG, Al-Khelaifi è a Madrid per affari. Previsto un incontro con Florentino Perez per Mbappé

Il patron del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, si trova a Madrid per affari. Che centri il futuro di Kylian Mbappé? Secondo quanto riporta il sempre ben informato El Chiringuito, è previsto anche un incontro con Florentino Perez, presidente del Real Madrid. I due dirigenti parleranno del futuro dell’asso francese, in scadenza con il PSG e da tempo nel mirino del club più titolato del mondo. L’accordo per il trasferimento dell’attaccante in Spagna sembra ultimato, resterebbero da limare gli ultimi dettagli.

FOTO: Twitter PSG