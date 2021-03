Pruzzo: “Vedrei bene Allegri sulla panchina della Roma ma è una piazza differente da dove è stato”

Roberto Pruzzo, grande ex bomber della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Radio, commentando le voci relative a un possibile approdo sulla panchina giallorossa di Massimiliano Allegri: “Vedrei bene Allegri sulla panchina della Roma, così come altri allenatori. Però hanno quel difetto lì di volere grandi giocatori. Inoltre Roma è una piazza particolare, diversa da Juve e Milan. Le pressioni sono enormi”.

Sugli attaccanti che segnano poco ultimamente: “Secondo me la Roma ci aveva provato per Vlahovic e ci aveva visto giusto perché sta crescendo molto. La Roma aveva provato ad investire 30 milioni, sarebbe stato ottimo perché sarebbe potuto crescere dietro Dzeko. Adesso per prenderlo penso ci vorranno 50 milioni”.

Foto: lettera43.it