Pruzzo: “Roma, una Juve così non la ritrovi più. Bisogna fare risultato”

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ai microfoni di Radio Rai, ha parlato dell’imminente sfida tra i giallorossi e la Juventus, in programma domenica a Torino, spiegando come sia un’occasione importante per Mourinho e i suoi di eliminare i bianconeri dalla corsa anche per la Champions.

Queste le parole dell’ex bomber: “La Roma in difesa non sta benissimo, ma una Juve così non la ritrovi più e quindi devi approfittarne e fare risultato. Non si può toppare. Sarebbe anche un bel segnale all’ambiente e al campionato per far capire che è cambiata l’aria rispetto agli anni anni scorsi. Vincere, o almeno non perdere, vorrebbe dire tanto. E poi ti scrolli da dosso una concorrente anche per la zona Champions”.

Foto: Wikipedia