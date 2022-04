Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino: “Il rigore su Zaniolo era talmente netto che secondo me l’arbitro si è vergognato a non darlo. Ci sono due o tre allenatori che stanno sulle palle agli arbitri: Gasperini, Sarri e Mourinho. Al portoghese lo odiano“.

Foto: wikipedia