Pruzzo: “Deluso dal primo tempo dell’Inter. Resta un po’ di rammarico per aver fatto solo un gol”

Roberto Pruzzo, ex storico attaccante della Roma, è intervenuto ai ai microfoni di Radio Radio dicendo la sua in merito all’ottavo di andata di Champions Inter-Atletico Madrid, andato in scena ieri sera a San Siro e vinto da nerazzurri per 1-0. Questo il suo commento sul match: “Il primo tempo è stato molto deludente, c’erano pochi sbocchi sulle fasce e loro chiudevano bene la porta. Calhanoglu e Mkhitaryan veramente fuori giri. L’Atletico davanti non aveva praticamente nessuno, due buoni giocatori che non hanno l’attitudine al gol. Nella ripresa si è ricordata di giocare un calcio veloce e propositivo. Menomale che c’è Arnautovic, che riempie l’area di rigore e ha fatto gol. Forse resta un po’ di rammarico per l’1-0, anche se non capisco come questo Atletico possa fare un paio di gol.”

Foto: sito A.S. Roma