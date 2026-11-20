Provstgaard e il futuro: nessuno oggi l’ha prenotato

20/11/2026 | 18:05:13

Oliver Provstgaard ha dimostrato di essere stato un grande acquisto della Lazio. Un’operazione a sorpresa di febbraio 2025, proprio nelle ultime ore del mercato invernale, da molti sottovalutata e che sta dando grandi soddisfazioni. Anche perché per strapparlo ai danesi del BK Vejle il club biancoceleste aveva concordato un corrispettivo di circa 4 milioni legato alle prestazioni, soltanto bonus e un grande affare. La valutazione, conoscendo Lotito, ha già abbondantemente superato i 30 milioni e stiamo salendo sempre più. Ma una cosa è sicura, al netto di indiscrezioni circolate nelle ultime ore, ovvero che nessuno ha prenotato Provstgaard per il futuro. Ed è difficile, almeno oggi, pensare che sia una traiettoria Inter per la cifra, ma anche perché non esiste alcun tipo di collegamento con Frattesi. Le cose possono cambiare in futuro? Nulla escludiamo, ma in questo caso ci sembra complicato. L’Inter magari avrà apprezzato il difensore centrale danese, ma tutto il resto sembra una turbativa per chi – la Lazio – sta disputando un campionato di assoluto spessore.

Foto: Instagram Provstgaard