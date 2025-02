Esclusiva: Lazio, in chiusura Provstgaard: difensore centrale classe 2003

La Lazio ha ormai piazzato un colpo importante per la difesa. Si tratta di Oliver Provstgaard, difensore centrale classe 2003 di proprietà dei danesi del Vejle. Operazioni da 5-6 milioni, stiamo parlando del capitano dell’Under 21 danese, alto quasi 195 centimetri, grande potenza e abilità bel gioco aereo. Mancino naturale, è molto bravo nell’avviare l’azione dal basso con cambi di gioco improvvisi. La Lazio ha lavorato sottotraccia per Provstgaard, ha anticipato diversi club importanti, ormai siamo ai dettagli per un colpo molto interessante sia per il presente che per il futuro.

Foto: Instagram Provstgaard