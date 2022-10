Provedel, un portiere forte costato meno di 3 milioni

La Lazio ha incassato 5 gol in 9 partite, è la difesa meno battuta della Serie A. È cambiata la mentalità, sono state fatte alcune operazioni importanti (Romagnoli in testa, ma anche Casale dimostrerà il suo valore), sono stati memorizzati i meccanismi di Sarri che alla difesa ci ha sempre tenuto. Ma c’è un passaggio fondamentale, ci riferiamo all’acquisto di un portiere forte come Ivan Provedel. Operazione inferiore ai 3 milioni, Provedel era in scadenza con lo Spezia e ha voluto soltanto la Lazio malgrado avesse altre richieste. La svolta è stata automatica con tutto il rispetto per chi c’era prima. Provedel è sempre stato un portiere forte, sta diventando ancora più forte: è un premio alla sua gavetta e alla sua pazienza. Ma anche un investimento indovinato per le nuove ambizioni di Sarri.

Foto: Instagram personale