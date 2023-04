Provedel, un grande affare Lazio e un titolare annunciato già in estate

Un grande affare per un grande portiere. Ivan Provedel ha dimostrato anche a Monza di essere uno specialista dalle qualità straordinarie e chi lo ha seguito nel corso della sua carriera lo aveva memorizzato anche nella categorie inferiori. Provedel fa gruppo, è diventato un leader, gioca bene con i piedi, colleziona clean-sheet (sono ben 17 in campionato), ha atteggiamenti di assoluta professionalità. E ora guida la difesa che, dopo i quattro gol incassati ieri sera dal Napoli, è la migliore del campionato con 19 gol al passivo. Ripetiamo: Provedel andava seguito nel corso della sua gavetta, chi non l’ha fatto ha perso un’occasione. Non a caso Sarri lo aveva indicato a prescindere da Maximiano, una storia che vi avevamo raccontato, quasi come se avesse subodorato la titolarità da assegnarlo. La Lazio ha speso poco meno di 2,5 milioni e mezzo, commissioni comprese. Al resto ci ha pensato Provedel con un rendimento da urlo. E con la patente di titolare predestinato anche quando per molti, quasi tutti, sarebbe stato un semplice vice.

Foto: Instagram Provedel