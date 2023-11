Provedel: “Domani dovremo trascinarci l’uno con l’altro”

Insieme a Maurizio Sarri, nella conferenza di vigilia della gara di Champions Lazio-Feyenoord in sala stampa ha parlato anche il portiere Ivan Provedel:

“L’importanza della partita tutti sanno quale sia, dobbiamo andare in campo e trascinarci l’uno con l’altro. Mi auguro che il pubblico arrivi allo stadio con il nostro stesso spirito. La fase difensiva? Non c’è un discorso matematico, io penso che l’anno scorso abbiamo trovato più facilmente la solidità, quest’anno ci stiamo mettendo più tempo. A Bologna ho subito un tiro in porta, penso che il mister firmerebbe, ma abbiamo preso gol. Penso che la crescita porterà a risultati con meno al passivo. Bisogna metterci un po’ di cattiveria, gli attaccanti quando si sbloccheranno continueranno a fare tanti gol. Domani sarà molto importanti ai fini della classifica, per sperare di poterci qualificare deve arrivare un risultato positivo, ci stiamo preparando nel miglior dei modi. Fermare Gimenez? Noi studiamo gli avversari, sappiamo cosa fare e cosa non fare, lo sapevamo anche all’andata ma non siamo entrati con lo spirito giusto. In campo ci stanno tanti duelli e tanti episodi che faranno la differenza, è un discorso di testa e di spirito. La Champions per quanto mi riguarda è un sogno che si realizza, la vorrei giocare anche l’anno prossimo. Il campionato ci deve dare i punti per andare in Champions, la Champions ci deve dare benzina. Il gol di Bologna? Ci sono stati due o tre situazioni un po’ al limite anche per merito degli avversari, non siamo stati impeccabili e abbiamo subito. Si tratta di correggere poco, rispetto allo scorso anno sono cambiati gli interpreti, ora ci affrontano in modo diverso: sono piccole cose che a volte riesci a incastrare e altre volte meno, bisogna trovarle per avere quel pizzico di autostima in più”.

Foto: Instagram Champions League

.