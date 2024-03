Provedel, scongiurata la frattura alla caviglia. La situazione

Ivan Provedel si è infortunato ieri sera nel disperato assalto finale della Lazio sconfitta dall’Udinese. Problemi alla caviglia che lo hanno costretto a lasciare lo stadio in ambulanza. Gli esami hanno scongiurato una frattura, ma si tratta di una distorsione con probabile interessamento dei legamenti. Una situazione che costringerà Provedel a diverse settimane di stop, ma almeno non ci sono fratture e per questo motivo il portiere ha tirato un sospiro di sollievo.

Foto: Twitter S.S. Lazio