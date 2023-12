Provedel salva su Pavoletti una brutta Lazio: decide Pedro (1-0)

La Lazio torna al successo in campionato: 1-0 al Cagliari, decide Pedro. I biancocelesti sono passati in vantaggio dopo 7 minuti di gioco: Lazzari va profondo sulla destra e con caparbietà lavora bene un pallone al centro dell’area di rigore dove arriva Pedro che col piattone segna il gol dell’1-0. La gara vede un’ulteriore svolta al 27′, quando Makoumbou trattiene per la maglia Guendouzi, indirizzato verso la porta, e viene espulso dopo un consulto col VAR. Il Cagliari resta così in 10 e Ranieri ridisegna la sua squadra buttando dentro Sulemana e Luvumbo al posto di Hatzidiakos e Lapadula. La ripresa si apre con una brutta notizia per Sarri che, al 56′, è costretto a sostituire Luis Alberto per un problema muscolare: al suo posto Kamada. Al 71′ si rendono subito pericolosi i nuovi entrati: Felipe Anderson (entrato al posto di Pedro) cerca Kamada che non riesce a colpire, un rimpallo fa finire la palla vicino a Catellanos che sotto porta non riesce a battere Scuffet. Al 90′ salva tutto Provedel: Luvumbo entra in area di rigore e con un cross trova Pavoletti che schiaccia di testa, sontuoso l’intervento del numero 1 biancoceleste che chiude la porta al centravanti rossoblu. Ancora brividi nel finale: disimpegno sbagliato di Lazzari che cerca Provedel con un colpo di testa, ma manda in porta Oristano che anticipa il numero uno biancoceleste ma non trova lo specchio della porta. Termina così 1-0 all’Olimpico, la Lazio torna al successo in campionato, nonostante i brividi nel finale.

Foto: Instagram Lazio