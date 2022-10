Provedel: “Più meriti loro che nostri demeriti nel pareggio. L’infortunio mi ha aiutato a crescere”

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha commentato a Sky il pareggio senza reti in casa dello Sturm Graz.

Queste le sue parole: “E’ un punto che si può vedere in tanti modi. Se guardiamo il lato positivo abbiamo fatto un punto in un campo difficile, dall’altro abbiamo fatto più fatica del previsto perchè il campo non ci ha aiutato. Più meriti loro che demeriti nostri, per me è un punto positivo e ora li aspettiamo settimana prossima. Il mio momento più importante? E’ stato quando mi sono fatto male, la crescita ce l’ho avuta lì. Ho avuto la fortuna di avere questa possibilità e lavoro al massimo per ripagare la fiducia dell’allenatore. Il calcio è veloce e bisogna vivere alla giornata”.

Foto: Instagram Provedel