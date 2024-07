Provedel: “Per come la vedo io il capitano è Cataldi. Baroni ci ha saputo prendere”

Ivan Provedel ha rilasciato alcune dichiarazioni, in esclusiva a ‘radiosei’, riguardo al ruolo di capitano della Lazio, ma ha anche parlato di futuro e di Baroni. Di seguito le parole del portiere biancoceleste:

“Per come la vedo io, il capitano è Cataldi. Mi dispiace che se ne parli, Danilo è una persona che è qui da tanto tempo ed è una di quelle persone che più di tutte mi ha fatto capire cosa vuol dire stare alla Lazio.

Le offerte dalla Premier? Dovreste chiedere al mio agente, lui mi dice le cose quando sono concrete e credo quindi che di concreto non ci sia mai stato nulla. Spesso ho letto cose, ma, che io sappia, nulla di concreto. Poi non ho mai avuto farfalle particolari in testa.

Baroni ci ha saputi prendere, parlo di me ma anche tutta la squadra, ha visto che in noi ci sono delle qualità ma anche tante cose che dobbiamo migliorare, sta cercando di farlo con molto tatto e infatti vedo che i ragazzi si stanno allenando con grande entusiasmo”.

Foto: Instagram Provedel