Provedel parla già leader all’esordio con la Lazio: “Grande spirito di squadra!”

Parla già da leader Ivan Provedel che ieri, contro il Bologna, ha collezionato l’esordio con la Lazio. Il portiere è entrato in campo dopo cinque minuti dal fischio dell’arbitro per prendere il posto di Maximiano, espulso dall’arbitro. L’ex Spezia si è reso protagonista di una buona prova all’Olimpico, dove ha potuto toccare con mano l’affetto dei tifosi biancocelesti. Concluso il match, l’estremo difensore ha scritto su Instagram: “Esordio per me indimenticabile e 3 punti. Grande spirito di squadra, grandi ragazzi”.