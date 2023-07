Provedel: “Obiettivo per la prossima stagione? Passare il turno in Champions”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il portiere della Lazio, Ivan Provedel, ha così parlato dell’obiettivo in casa biancocelesti in vista della prossima stagione: “Passare il turno in Champions League. Mi voglio divertire, godermi ogni singolo momento”, le sue parole.

Poi ha proseguito parlando del suo record di porte inviolate: “I numeri si guardano, perché alla fine parlano di risultati. Contano. Puoi non piacere a qualcuno, ma parlano i punti che fai”.

Infine, sulla scuola di portieri italiani: “Sono felice che molti ragazzi stiano emergendo. Io non sono più così giovane. Ne stanno uscendo tanti, ce ne sono di bravi. Bisogna solo dare loro la possibilità di esprimersi. Sono molto contento di questo. Ci sono tanti ragazzi bravi. Vedi Carnesecchi che conosco, sta migliorando tantissimo. Un grande talento, la punta di diamante”.

Foto: Instagram Provedel