Provedel: “Non siamo perfetti come dovremmo, pensiamo a fare sempre meglio”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il portiere della Lazio, Ivan Provedel, ha così parlato prima della sfida contro il Cagliari: “I dettagli fanno la differenza, il livello del campionato è alto quindi basta poco. Non stiamo facendo così bene e non siamo così perfetti come dovremmo. Dobbiamo pensare a fare sempre meglio sperando di dimostrarlo stasera”.

Foto: Instagram Provedel