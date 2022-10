Provedel mastica amaro: “Due punti persi, gol evitabili. Stavamo per vincerla”

La Lazio pareggia 2-2 in Europa League contro lo Sturm Graz, pesante l’espulsione di Lazzari nel primo tempo. Intervenuto a fine gara ai microfoni di Sky Sport, Ivan Provedel ha così commentato il pareggio dell’Olimpico: “Non è la partita che si prepara quella con l’inferiorità. Ci è capitato anche in campionato, si fa quel che si può. Stavamo per vincerla, abbiamo subito due gol evitabili ma è un pareggio che può andare per come si erano messe le cose. La nostra rosa è forte, chi è entrato e chi partiva dall’inizio sono bravi. Potevamo vincerla, dovevamo stare più accorti in fase di non possesso. Sono due punti persi. Nelle prossime gare dobbiamo fare attenzione ai minimi dettagli per fare gol ed evitare di prenderli, cosa che riesce in campionato”.

Foto: Instagram Provedel