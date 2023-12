Provedel: “L’Inter è forte ed è prima con merito. Ma il rammarico è che su alcuni episodi li abbiamo aiutati noi”

Provedel: “Momento delicato, come se ne esce? “Io non sono un mago e non ho le soluzioni, per quello che posso aver capito nella mia esperienza è lavorare a testa bassa in silenzio. Fare del nostro meglio e andare anche oltre questo, solo così si possono ottenere risultati e risalire la classifica”.

Foto: Instagram Provedel