Provedel-Inter: dagli accordi del 10 giugno al via libera in arrivo

02/07/2026 | 19:15:48

Ivan Provedel si appresta a diventare il nuovo portiere dell’Inter. Non ci sono sorprese rispetto a quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva il 10 giugno (accordo triennale dopo un summit in casa nerazzurra) e ribadito il 17 giugno. Il club nerazzurro aveva proposto 3 milioni, la Lazio aveva preso un po’ di tempo, nelle prossime ore è attesa la firma di Lotito per il via libera e per consentire a Provedel di fare le visite.

Foto: Instagram Provedel