Esclusiva: Provedel-Inter, accordo triennale. Le cifre. Ora la “partita” con Lotito

10/06/2026 | 17:40:03

Ivan Provedel ha ribadito, attraverso il suo agente Gianni Rava oggi in sede all’Inter, il suo sì incondizionato al club nerazzurro. La notizia: è stato proposto un triennale, da poco più di 1,5 milioni a stagione più bonus, c’è già una base di intesa. Provedel alla Lazio guadagna di più ma – come già evidenziato – bisognava trovare un’intesa che tutelasse anche economicamente le gerarchie (Martinez, potenziale titolare almeno sulla carta, guadagna meno rispetto all’ultimo anno che lega il classe 1994 al club biancoceleste). E non ci sono stati intoppi. Adesso ci sarà un’altra “partita”, quella con Lotito che chiede un indennizzo non banale, per permettere a Provedel di liberarsi.

Foto: X Lazio