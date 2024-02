Provedel e tre pali fermano la Fiorentina, Luis Alberto punisce alla prima occasione: Lazio avanti 1-0 all’intervallo

La Lazio conduce 1-0 sulla Fiorentina al termine della prima frazione di gioco. Partono fortissimo i viola con i primi 25′ che sono un assoluto dominio dei ragazzi di Vincenzo Italiano. Una superiorità, però. che la Fiorentina non è riuscita a concretizzare anche per merito di Ivan Provedel. Al 17′ la prima grandissima occasione per i padroni di casa con Beltran che serve Nico Gonzalez, il numero 10 la piazza ma Provedel con guizzo la tocca e devia il pallone sul pallone. Sulla ribattuta si avventa Bonaventura per il più facile dei tap-in, ma Casale salva il risultato con una grande scivolata. Al 23′ arriva anche il palo colpito da Andrea Belotti sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra. Al 40′ arriva un altro palo sul calcio d’angolo calciato da Biraghi. Ma è la Lazio a trovare la rete del gol, al 45′, alla prima occasione con Luis Alberto. Termina così 0-1 il primo tempo del Franchi.

Foto: Instagram Luis Alberto