Provedel: “Buffon il più forte di sempre. Alisson il più forte in attività”

Il portiere della Lazio Ivan Provedel ha parlato ai taccuini di SportWeek di Gigi Buffon: “Per me il più forte di sempre. Averlo ritrovato in Nazionale come capo delegazione è stata un’emozione incredibile. Il migliore in attività? Dico Alisson. Mi piace il suo modo di stare in campo, la tranquillità con cui rende tutto apparentemente semplice. Insomma, il suo essere essenziale.Per lo stesso motivo in Italia quello che mi piace di più è Szczesny ma pure Maignan è molto forte”.

Foto: Twitter Serie A