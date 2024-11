Provedel: “Baroni ci ha cambiato la testa. Nazionale? Non ci penso, avrò più tempo per la Lazio”

Nella conferenza stampa post gara il portiere della Lazio Ivan Provedel ha analizzato il successo conquistato a Monza, il quarto di fila, che permette alla squadra di portarsi in testa alla classifica: “Alla convocazione con l’Italia non ci penso. Se arriva bene, altrimenti non è un problema. Significa che avrò più tempo per lavorare con la Lazio. Fisicamente stiamo bene nonostante sono state giocate tante partite in poco tempo. Magari nella ripresa c’è stata un pò di fatica nel pressarli alti, ma fa parte del gioco nel momento in cui si giocano le sfide europee.

L’importante è avere sempre lo spirito giusto. Il lavoro di Marco Baroni ci ha aiutato anche per cambiare la testa: pensiamo a come si ottengono le cose e ragionare gara dopo gara. Vogliamo vincere le partite, e cerchiamo di fare il massimo. Se non dovessimo riuscire a ottenere il massimo come accaduto a Torino con la Juventus ci deve servire come stimolo per crescere e fare ancora meglio”.

Foto: Instagram Provedel