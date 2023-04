Provedel abbassa la saracinesca, è la sesta porta inviolata di fila in campionato

Una delle sorprese di questo campionato è la Lazio di Maurizio Sarri, i biancocelesti sono in pianta stabile al secondo posto in classifica e non smettono di meravigliare. In una stagione in cui il capocannoniere Ciro Immobile è alle prese con continui infortuni, il tecnico ex Chelsea è riuscito a trovare la quadra mettendo nelle migliori condizioni giocatori del calibro di Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson e Milinkovic Savic. Ma la vera svolta è nel reparto difensivo, il trio Provedel, Casale e Romagnoli sembra aver tirato su un vero e proprio fortino inespugnabile.

Sono diciassette i clean sheet che i biancocelesti sono riusciti ad ottenere in ventotto partite di campionato, ma il dato che impressiona è quello registrato ieri con la vittoria di Monza, in cui Provedel e compagni hanno messo a referto la sesta porta inviolata di seguito. Proprio il portiere ex Spezia è la vera rivelazione del campionato, arrivato per essere il secondo di Luís Maximiano, il nativo di Pordenone ha sbaragliato la concorrenza a suon di parate e leadership che Sarri tanto richiede. Prestazioni che non sono passate agli occhi del CT della Nazionale Roberto Mancini, che negli ultimi impegni l’ha sempre convocato. Numeri che fanno dunque ben sperare i tifosi della Lazio visto che il passivo dei gol subiti negli ultimi campionati è sempre stato un problema, ma con Provedel la musica sembra essere cambiata.

Foto: Instagram Provedel